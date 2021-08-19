Mehmet Demirkol'dan Mesut Özil eleştirisi: Adı Mehmet olsa ilk 11'e değil, kadroya giremez
19 Ağustos 2021 18:12
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Gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki Mesut Özil’in ortaya koyduğu performansı değerlendirdi.
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Demirkol, Mesut Özil'in Adana Demirspor maçındaki performansını eleştirdi ve “Adı Mehmet olsa ilk 11’e değil kadroya giremez” dedi
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Socrates YouTube kanalında yayımlanan Karşı Karşıya programında Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını yorumlayan Demirkol, Mesut Özil’in fiziksel açıdan hazır olmadığını söyledi. İşte Demirkol’un Mesut Özil’in performansına ilişkin olarak değerlendirmeleri:
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“Mesut bir ofsayta düştü inanılır gibi değil. Mesut zekasında bir adamın düşeceği ofsayt değil. Dünya starı bu adam fiziksel olarak hiç hazır değil.
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Geldiği günden daha hazır değil şu anda. Kandırmayalım kendimizi. Adı Mesut değil Mehmet olsa kadroya girmez. İlk 11'e giremez demiyorum kadroya giremez. Hiç iyi durumda değil. Yapıyor arada güzel işler ama Mesut arada yapmaz, her seferinde yapar.”