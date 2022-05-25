Mehmet Ali Erbil, gazetecilerin karşısına ağzını bantlayarak çıktı: "Artık konuşmasa daha iyi"
25 Mayıs 2022 13:33
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"Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim” sözleriyle sunucu Melike Öcalan’ı taciz eden Mehmet Ali Erbil gazetecilerin karşısına ağzını bantlayarak çıktı.
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Ece Ronay'a attığı taciz mesajlarıyla davalık olan Mehmet Ali Erbil, son olarak gittiği ödül töreninde sunucu Melike Öcalan’a yönelik, “Bir sana elimi değdiremedim" sözlerine tepki gösterildi.
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Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir mekândan çıkarken görüntülendi.
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Erbil, eleştirilere cevap vermemek için ağzını bantladı.
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Erbil gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalırken yanındaki arkadaşı, “Konuşması yasak çünkü her konuşması olay oluyor. Artık konuşmasa daha iyi" dedi.
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