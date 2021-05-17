Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay açıklaması: Boşboğazlık yaptım
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce Nefise Karatay ile bir dergiye verdiği pozdan yaşadığı pişmanlığı dile getirmesini "boşboğazlık" olarak nitelendirdi.
17 Mayıs 2021 14:10
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Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Yeniköy sahilinde görüntülendi.
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Ünlü komedyen, yıllar önce Nefise Karatay ile bir dergiye verdiği pozdan yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti. Erbil, konunun hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamayı boşboğazlık olarak nitelendirdi ve şöyle dedi:
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“O boşboğazlık oldu. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. Benim içimde yıllardır bir vicdan azabıdır. Yaptığım bir yanlıştı. Dünyada bunu sanıyorum Brad Pitt ile Angelina Jolie yapmıştı. Biz de Türkiye’de öncü olalım dedik."
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Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; gazetecilerle sohbet eden Erbil, ekranlara dönmek istediğini söyledi: “Bir iki teklif var. Ben de istiyorum, ekranları çok özledim. Bir de nostalji olarak ‘Çarkıfelek’ ile dönersek çok daha anlamlı olur. Haftada iki gün düşünüyorum. İnsanlar dizilerden filan da sıkıldı. Bizim gibi eğlence programları daha cazip hale gelecek.”
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Erbil, geçen hafta Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, soru üzerine Nefise Karatay'la ilişki yaşadığı sürede çektirdiği fotoğraflara ilişkin şunları söylemişti:
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"O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek."