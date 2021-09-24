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Mehmet Ali Erbil: Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar; televizyonu bitirdiler

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programında hakkında bilinmeyenleri anlattı

24 Eylül 2021 16:38

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Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programında hakkında bilinmeyenleri anlattı

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İşte Erbil'in hayatıyla ilgili anlattıkları...

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"Televizyonculuğu bitirdiler"

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Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyolar. Televizyonu bitirdiler. Televizyonculuk mu kaldı? Ben zamanında vergi şampiyonu oldum inşallah bu arkadaşlarımız da aldıkları paranın hakkını verirler...

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Can Yaman'ı izlediğim yok. Bir dizide denk gelmiştim. Kültürlü bir çocuk. İtalyancası var, İngilizcesi var...Ben takdir ediyorum.

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Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum. Hem sesi var, hem oyunculuğu var, hem aurası var. Dünya starlarıyla başa çıkabilecek bir isim... Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla...

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İlk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakaklardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim.

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Evliliklerimin dışında hiçbir kadına hiçbir şey almadım. İlişkilerimde cimriyim. Çocuğumun annesi dururken ne gerek var? Taksi paralarını veriyorum...

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Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin'in eşi benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin.

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Kaç tane evim olduğunu söylemeyelim. Benim değil, dünya malı. Kiradaki evlerden yada faizlerden geçiniyorum. 3 evi sattım, baktım ki 10 kira getiriyo faiz. Faize yatırdım. Evde 7 kişiyiz. Asistan maşallah o kadar boğazlı ki, 10 kilo aldı geldiğinden beri...

mehmet ali erbilserenay sarıkaya
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