Mehmet Ali Erbil: Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar; televizyonu bitirdiler
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programında hakkında bilinmeyenleri anlattı
24 Eylül 2021 16:38
110
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programında hakkında bilinmeyenleri anlattı
210
İşte Erbil'in hayatıyla ilgili anlattıkları...
310
"Televizyonculuğu bitirdiler"
410
Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyolar. Televizyonu bitirdiler. Televizyonculuk mu kaldı? Ben zamanında vergi şampiyonu oldum inşallah bu arkadaşlarımız da aldıkları paranın hakkını verirler...
510
Can Yaman'ı izlediğim yok. Bir dizide denk gelmiştim. Kültürlü bir çocuk. İtalyancası var, İngilizcesi var...Ben takdir ediyorum.
610
Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum. Hem sesi var, hem oyunculuğu var, hem aurası var. Dünya starlarıyla başa çıkabilecek bir isim... Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla...
710
İlk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakaklardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim.
810
Evliliklerimin dışında hiçbir kadına hiçbir şey almadım. İlişkilerimde cimriyim. Çocuğumun annesi dururken ne gerek var? Taksi paralarını veriyorum...
910
Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin'in eşi benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin.
1010
Kaç tane evim olduğunu söylemeyelim. Benim değil, dünya malı. Kiradaki evlerden yada faizlerden geçiniyorum. 3 evi sattım, baktım ki 10 kira getiriyo faiz. Faize yatırdım. Evde 7 kişiyiz. Asistan maşallah o kadar boğazlı ki, 10 kilo aldı geldiğinden beri...