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Megan Thee Stallion'dan Mac Miller'a; Obama 2020'de en sevdiği 30 şarkıyı paylaştı

ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama, bu yıl da öncekiler gibi yıl içinde en sevdiği kitap, şarkı ve filmleri paylaştı. Obama listeyi paylaşırken kızı Sasha Obama’dan yardım aldığını da söyledi. İşte 30 şarkılık liste:

20 Aralık 2020 10:20

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ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama, bu yıl da öncekiler gibi yıl içinde en sevdiği kitap, şarkı ve filmleri paylaştı.

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Obama 2020’de en çok sevdiği 30 şarkıyı seçti. Şarkılar arasında 2020’de listelerden düşmeyen Megan The Stallion ve Beyonce’den “Savage (Remix)” yer aldı.

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Obama listeyi paylaşırken kızı Sasha Obama’dan yardım aldığını da söyledi. İşte 30 şarkılık liste:

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Savage- Megan Thee Stallion, Beyonce

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Love is the King- Jeff Tweedy

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Franchise-Travis Scott feat. Young Thug and M.I.A.

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Nada- Lido Pimienta feat. Li Saumet

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Can't do much-Waxahatchee

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The Bigger Picture- Lil Baby

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Ghosts - Bruce Springsteen

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Levitating- Dua Lipa feat. DaBaby

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The Climb Back- J. Cole

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Repeat- J Hus feat. Koffee

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Damage- H.E.R.

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Goodbye Jimmy Reed-Bob Dylan

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Summer 2020 -Jhene Aiko

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Brave- Ruston Kelly

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Uwrongo- Prince Kaybee, Shimza, Black Motion ve Ami Faku

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Better Distractions - Faye Webster

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Lemonade - Internet Money feat. Don Toliver, Gunna ve NAV

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Blue World- Mac Miller

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Cut Em In - Anderson Pak feat. Rick Ross

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Starting Over - Chris Stapleton

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Mecca- Spillage Village, JID ve Earthgang

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La Dificil - Bad Bunny

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Essence- Wiz Kid feat. Tems

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All My Girls Like To Fight- Hope Tala

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Kyoto- Phoebe Bridges

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Sun Came Out - Gunna

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Remember Where You Are - Jesse Ware

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4 My PPL - Goodie Mob

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Distance - Yebba

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One Life, Might Live -Little Simz

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