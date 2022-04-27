Megan Fox: Ritüel için nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz
Şarkıcı Machine Gun Kelly ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Megan Fox, nişanlısıyla birbirlerinin kanını içtiklerini ve bunu ritüel için yaptıklarını itiraf etti
27 Nisan 2022 17:24
15
Şarkıcı Machine Gun Kelly ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Megan Fox, nişanlısıyla birbirlerinin kanını içtiklerini ve bunu ritüel için yaptıklarını itiraf etti
25
Birbirlerinin kanlarını içtiklerini itiraf eden Fox, bazı dönemde düzenledikleri ritüller için birkaç damla akıtmanın problem olmadığını paylaştı.
35
35 yaşındaki oyuncu bir moda dergisine verdiği röportajda “Sadece birkaç damla ama evet, birbirimizin kanını yalnızca ritüel amaçlı içiyoruz” dedi.
45
Yaptığı bu açıklamanın insanları yanlış yönlendirebileceğini belirten Fox, “İnsanlar bizim Game of Thrones’daki gibi kupalarda kan içtiğimizi filan düşünüyor” diyerek kan içme eyleminin bu kadar abartılmasına anlam veremediğini belirtti.
55
Astrolojiye meraklı olduğunu belirten oyuncu, “Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum” dedi. Bu tür ritüeller için “Hadi birkaç damla kan akıtalım ve içelim” diyen Fox, nişanlısı Kelly’nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini dile getirdi.