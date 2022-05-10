Meditasyondan yemek sonrası yürüyüşlerine; daha sağlıklı bir yaşam için günlük hayata dahil edilebilecek alışkanlıklar
The Times gazetesi, daha sağlıklı bir yaşam için insanların 24 saatlik gününe uyarlayabileceği çeşitli alışkanlıkları derledi. İşte meditasyondan diş fırçalama süresine, daha sağlıklı bir beden için öneriler:
10 Mayıs 2022 14:47
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The Times gazetesi, daha sağlıklı bir yaşam için insanların 24 saatlik gününe uyarlayabileceği çeşitli alışkanlıkları derledi. İşte meditasyondan diş fırçalama süresine, daha sağlıklı bir beden için öneriler:
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Normalden 60 dakika daha erken kalkmak | Colorado Üniversitesi’nde 840 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, normal düzenden 60 dakika daha erken uyanmanın depresyon riskini düşürebileceğini gösterdi. Uzmanlar, genelde 23.30’da yatağa giren bir kişinin 8.30 yerine 7.30’da yataktan kalkmasının uykunun orta noktasını kaydırarak depresyon riskini etkileyebileceğini söyledi.
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13 dakikalık meditasyon iyi gelebilir | Çok sayıda araştırma meditasyonun stresi azaltabileceğini, uykuyu düzenleyebileceğini ve gün içinde düşünsel yetileri geliştirebileceğini gösteriyor. New York Üniversitesi’nden araştırmacılar günde 13 dakika meditasyonun düzenli yapıldığı takdirde olumsuz ruh halini düzeltebileceği, anksiyeteyi azaltabileceği ve dikkat düzenleyebileceğini belirtti. Nörolog Dr. Steven Laurey, sabahları günde beş dakikayla başlayan meditasyon rutininin en fazla 20 dakikaya kadar çıkarılmasın önerdi.
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Dişlerinizi dört dakika boyunca fırçalayın | Diş hekimleri genelde sabah akşam ikişer dakika diş fırçalamayı önerirken bazı araştırmalar iki dakikanın yalnızca 45 saniyesi etkili fırçalama yapılabildiğini gösterdi. Bazı araştırmalar, üç-dört dakika diş fırçalaman plakların temizlenmesi için optimal süre olduğunu gösterdi.
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Yedi dakika esneyin | Uzmanlar, özellikle masa başı ve oturur pozisyonda çalışan kişilerin belirili aralıklarla kalkarak vücutlarını esnetmelerini öneriyor. Hareket koçu Roger Frampton, günlük esneklik ve hareketlilik egzersizleri için en az yedi dakika ayrılması gerektiğini söylüyor. Frampton, yedi dakikanın alışkanlık hâline getirilmesinin ardından iki katına çıkarılabileceğini belirtiyor. 20 saniye merdiven çıkın | Merdiven tırmanmanın bacak ve kalça kasları için yararlı olduğu kadar kalp ve ciğerler için de etkili bir egzersiz olduğu belirtiliyor.
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Günde üç defa 20 saniye merdiven çıkıp inerek yapılacak minimum bir egzersizin spor kabiliyetlerini geliştirebileceği belirtildi.
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20 dakika güneşe çıkın Direkt alınan güneş ışığının en etkili D vitamini kaynağı olduğu bilinirken uzmanlar nisan ve eylül aylarında güneşten faydalanmak gerektiğini söylüyor. Manchester Üniversitesi’nden uzmanlar beyaz tenlilerin günde 15-20 dakika güneşe çıkmasını önerirken koyu tenliler için bu süre 25-40 dakika olarak önerildi. Yeşil bir alana çıkmanın aynı zamanda zihin için de olumlu etkileri olabileceği belirtildi.
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Yemekten sonra şekersiz sakız çiğneyin Uzmanlar yemekten sonra şekersiz bir sakız çiğnemenin salya akışını artıracağını, bu şekilde dişlerin asit üretmesini ve çürümeyi engelleyebileceğini söyledi. Salyanın dişler için doğal bir bariyer görevi gördüğü ve yemek yenince üretilen asiti temizlediği belirtildi. Araştırmaların ideal sakız çiğneme süresini 20 dakika olarak gösterdiği de eklendi.
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Beş dakika ayakta durun | Günde sekiz-dokuz saat oturan insanların beşer dakikalık ayakta durma molaları vermelerinin önemi vurgulandı.Her saat başı beş dakika ayakta durmanın kişinin modunu değiştirebileceği, yorgunluk seviyelerini etkileyebileceği ve yeme ataklarını azaltabileceği görüldü.
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Yemekten sonra yürüyüş yapın | Yemekten sonra yapılan yürüyüşlerin sindirime yardımcı olduğu ve kan şekerini düşürdüğü biliniyor. 2018’de yapılan bir araştırma, yemek sonrası yapılan 10 dakikalık bir yürüyüşün yemek öncesi yapılana göre kan değerlerini düzenlemekte daha etkili olduğunu gösterdi.
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Uyumadan önce yapılacaklar listesi hazırlayın | Psikologlar uyumadan önce ertesi gün yapılacakların listesini hazırlamanın kişinin mental sağlığına olumlu etkileri olabileceğini belirtiyor. Bir grup sağlıklı kişide yapılan araştırmalar, uyumadan önce beş dakika plan yapıldığında daha kolay uykuya dalındığını ve daha iyi uyunduğunu gösterdi. Günlük tutmanın plan yapmak kadar etkili olmadığı görüldü.