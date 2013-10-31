Başörtüsü TBMM Genel Kurulu'nda, işte tarihi günden kareler
31 Ekim 2013 17:54
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Türk siyasetinde tarihi bir gün yaşandı. 1999 yılında Merve Kavakçı’nın başörtüsüyle geldiği için protestolara maruz kaldığı ve çıkmak zorunda kaldığı Meclis Genel Kurulu'na bugün 4 kadın başörtüleriyle girdi.
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AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başörtülü olarak katıldı.
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Genel Kurul'da partililer teker teker kürsüye çıkarak konuya dair tartıştı.
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Bazı AKP'li milletvekilleri, başörtülü milletvekillerini tebrik ederek tokalaştı. Bir süre başörtülü milletvekilleriyle sohbet eden AKP'li milletvekilleri, hatıra fotoğrafı da çektirdi.