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Meclis'te anayasa değişikliği teklifi böyle görüşülüyor!

12 Ocak 2017 00:03

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Meclis'te anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde kavga çıktı.

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Al Jazeera Türk'ten Zahidin Köşüş'ün kamerasına yansıyan fotoğraflar...

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