Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı böyle veda etti
20 Mart 2015 18:25
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TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, dün Meclis'te bir veda konuşması yaptı.
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Bazı kanun tasaraılarının görüşmeleri sırasında konuşan Bahçekapılı, 24. yasama döneminin bitmesine çok az kaldığını hatırlattı.
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"Bu dönem artık kürsüye çıkmayabilirim" diyen Bashçekapılı şunları söyledi:
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"24. dönemde, hepimizin çok üzüldüğü, çok sinirlendiği ve zaman zaman da çok güldüğü anlar oldu. Dostluklar ve arkadaşlıklar kurduk.
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Ben sizleri kırdıysam, kastım olmadığını kabul etmenizi istiyorum. Hakkımı hepinize helal ediyorum. Hepinizin yolu açık olsun. 25. dönemde buluşmak üzere diyorum."
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Daha sonra Bahçekapılı, Başkanlık Divanı'ndan inerek, milletvekilleri ile vedalaştı.
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Veda sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahçekapılı'nın elini öptü.
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Bahçekapılı, birleşimi 23 Mart Pazartesi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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