"Me Too" hakkında film ve dizi önerileri

Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu, "Ben de" temalı dizi ve filmleri derledi
25 Aralık 2020 17:43
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"The Assistant", New York’ta bir film yapım şirketinde beş haftadır asistan olarak çalışan Jane’in bir gününü ele alıyor.
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Jay Carson ve Kerry Ehrin tarafından yaratılan “the Morning Show” Steve Carell’in ulusal bir televizyon programında canlandırdığı bir spikerin cinsel istismar suçlamaları ile işinden atılması ile başlayıp, medya endüstrisindeki sorunları ele alıyor.
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"Bombshell (Skandal)" Başrolünde Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie’nin olduğu film, Fox News CEO’su Roger Ailes’i cinsel tacizden ifşa etmeye çalışan kadınların anlatımlarına dayanıyor.
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“The Loudest Voice (En Yüksek Ses)” Fox News’un kurucusu Roger Ailes’in kariyerini sona erdiren sürece odaklanıyor.