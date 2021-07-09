Matthew Vaughn'ın yeni filmi Argylle'in oyuncu kadrosu belli oldu
09 Temmuz 2021 13:02
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Kick-Ass, Kingsman serisi ve X-Men: First Class filmlerinin yönetmeni olan başarılı isim Matthew Vaughn'un yeni filminin detayları belli oldu.
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Matthew Vaughn'un Argylle isimli yeni filmi yine ajan filmi olacak. Film Ellie Conway'in aynı isimli casusluk romanından uyarlanacak. Kitap henüz piyasaya sürülmüş değil ancak "dünyayı dolaşan dünyanın en büyük casusunu" konu alacağını biliyoruz.
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Filmin senaryosunu Jason Fuchs yazacak. Yönetmen Matthew Vaughn olacak. Ayrıca popüler pop sanatçısı Dua Lipa hem oyuncu olarak filmde bulunacak hem de filmin müziklerini hazırlayacak. Filmin çekimleri ise Ağustos 2021'de başlayacak.