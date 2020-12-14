Matt Smith: Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum
Game of Thrones'un öncesini konu alacak House of the Dragon dizisinde rol alacak olan Matt Smith, "Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum" diyerek heyecanını dile getirdi.
14 Aralık 2020 12:38
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Doctor Who dizisindeki rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, yer alacağı House of the Dragon dizisini dört gözle beklediğini belirtti.
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Smith, katıldığı GalaxyCon etkinliğinin soru cevap kısmında canlandıracağı Daemon Targaryen karakterinin ejderhaları süreceğini ima etti.
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Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberine dayandırdığı açıklamalarda Smith "Çok fazla şey söylemeden… Birkaç ejderhaya binmeyi dört gözle bekliyorum… eğer ulaşırsam. Yani, bilmiyorum. Kim bilir?"dedi.
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House of the Dragon, Game of Thrones’da geçen maceraların öncesini konu alacak. Game of Thrones’dakine benzer biçimde House of the Dragon’ın da senaryosu George R. R. Martin’in kitaplarına dayanacak.
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Temel olarak Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) serisinin Ateş ve Kan (Fire and Blood) kitabına dayanacak dizi Targaryen Hanedanı’nın geçmişini ele alacak.