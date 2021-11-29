Matrix serisinin ilk filmi Türkiye'de yeniden vizyona giriyor
29 Kasım 2021 11:30
15
The Matrix serisinin yeni filmi The Matrix Resurrections'ın şerefine 1999 yılında çıkan The matrix filmi 10 Aralık'ta IMAx formatında vizyona girecek.
25
Bilim kurgu sinema dünyasının en önemli film serilerinden birisi olan The Matrix'in dördüncü filmi bu yılın sonunda vizyona girecek. Heyecanla bu filmi bekleyen hayranlar için geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber paylaşıldı.
35
Yapılan açıklamaya göre The Matrix serisinin ilk filmi The Matrix, 10 Aralık'ta yeniden vizyona girecek. Film, IMAX formatında vizyona girecek. Yakın bir tarihte IMAX barındıran sinemalarda biletler ön satışa çıkacak.
45
Ayrıca The Matrix 4'ün biletleri de ön satışa çıkmış durumda.
55
The Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.