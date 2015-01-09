Matbaadan süpermarkete; Paris'te rehine krizi

Paris'te 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo saldırısının şüphelileri kentin kuzeydoğusunda Dammartin En Goele kasabası yakınlarında bir matbaaya sığındı. Saldırganların, matbaada çalışan bir kadını rehin aldığı belirtildi. (Sky News)
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Kouachi kardeşlerin bulunduğu matbaa binasına operasyon düzenlendi. (AFP)
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Saldırganlar Paris’in kuzeydoğusundaki Dammartin En Goele kasabasında bir matbaa binasında sıkıştırılırken, bir çatışma ve rehine krizi haberi de kentin doğusundaki Porte de Vincennes banliyösünden geldi. (Sky News)
Özel kuvvetler, Paris'te Porte de Vincennes yakınındaki Saint-Mande bölgesinde yaşayanları tahliye ediyor. (Martin Bureau/AFP)
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Eş zamanlı olarak markete düzenlenne operasyonda da saldırgan öldürüldü. (Sky News)
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Polis, Porte de Vincennes yakınlarındaki Saint-Mande'da bulunan Koşer marketinin önünde mevzileniyor. (AFP)
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(Dominique Faget/AFP)
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Dammartin-en-Goele'de rehine olayının yaşandığı binanın yakınında helikopterler ve araçlar görülüyor. (AFP)
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Polis, katliamın şüphelilerini etkisiz hale getirmek için operasyon gerçekleştiriyor. (AFP)
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Rehine olayının bir görgü tanığı, silahlı saldırganın 'Kim olduğumu biliyorsunuz' diye bağırdığını söyledi. (SKY News)
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Polisin yayınladığı fotoğraflardaki Hayat Boumeddiene (sol) ve Amedy Coulibaly (sağ), kadın polisin öldürülmesi olayının şüphelileri. İkinci rehine olayını gerçekleştirenin Boumeddiene olduğu belirtildi. (AFP)
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Koşer marketinin yakınlarındaki bölge sakinleri tahliye ediliyor (Getty Images)
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Fransız polisi, ikinci rehine krizinde yasak bölgeye girmeye kalkan iki kişiyi böyle durdurdu. (Reuters)
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Yüzlerce Müslüman Strasbourg Camisi etrafında bir dakikalık sessizlik için toplanmış. (AFP)
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Saint-Etienne, Fransa'da Müslümanlar Cuma namazında 'Je Suis Charlie' (Ben Charlie'yim) yazılı pankartın yanında dua ediyor. (@JpKphotographer)