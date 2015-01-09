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Matbaadan süpermarkete; Paris'te rehine krizi

09 Ocak 2015 19:42

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Paris'te 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo saldırısının şüphelileri kentin kuzeydoğusunda Dammartin En Goele kasabası yakınlarında bir matbaaya sığındı. Saldırganların, matbaada çalışan bir kadını rehin aldığı belirtildi. (Sky News)

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Kouachi kardeşlerin bulunduğu matbaa binasına operasyon düzenlendi. (AFP)

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Saldırganlar Paris’in kuzeydoğusundaki Dammartin En Goele kasabasında bir matbaa binasında sıkıştırılırken, bir çatışma ve rehine krizi haberi de kentin doğusundaki Porte de Vincennes banliyösünden geldi. (Sky News)

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Operasyonda Kouachi kardeşler öldürülürken, rehineler kurtarıldı. (Sky News)

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Özel kuvvetler, Paris'te Porte de Vincennes yakınındaki Saint-Mande bölgesinde yaşayanları tahliye ediyor. (Martin Bureau/AFP)

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Eş zamanlı olarak markete düzenlenne operasyonda da saldırgan öldürüldü. (Sky News)

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Polis, Porte de Vincennes yakınlarındaki Saint-Mande'da bulunan Koşer marketinin önünde mevzileniyor. (AFP)

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(AFP)

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(Dominique Faget/AFP)

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Dammartin-en-Goele'de rehine olayının yaşandığı binanın yakınında helikopterler ve araçlar görülüyor. (AFP)

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Polis, katliamın şüphelilerini etkisiz hale getirmek için operasyon gerçekleştiriyor. (AFP)

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(Joel Saget/AFP)

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Rehine olayının bir görgü tanığı, silahlı saldırganın 'Kim olduğumu biliyorsunuz' diye bağırdığını söyledi. (SKY News)

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Polisin yayınladığı fotoğraflardaki Hayat Boumeddiene (sol) ve Amedy Coulibaly (sağ), kadın polisin öldürülmesi olayının şüphelileri. İkinci rehine olayını gerçekleştirenin Boumeddiene olduğu belirtildi. (AFP)

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Koşer marketinin yakınlarındaki bölge sakinleri tahliye ediliyor (Getty Images)

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Fransız polisi, ikinci rehine krizinde yasak bölgeye girmeye kalkan iki kişiyi böyle durdurdu. (Reuters)

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Yüzlerce Müslüman Strasbourg Camisi etrafında bir dakikalık sessizlik için toplanmış. (AFP)

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Saint-Etienne, Fransa'da Müslümanlar Cuma namazında 'Je Suis Charlie' (Ben Charlie'yim) yazılı pankartın yanında dua ediyor. (@JpKphotographer)

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(Sky News)

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(AFP)

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