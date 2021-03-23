Masumlar Apartmanı oyuncusu Koronavirüs'e yakalandı
Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncusu Uğur Uzunel Koronavirüs'e yakalandı. Uzunel'in sonucunun pozitif çıkmasının ardından sette çekimler durduruldu.
23 Mart 2021 09:18
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Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Uzunel'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu.
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Sette bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.
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Uzunel'in ise test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.
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Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar yer alıyor.
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