Masumlar Apartmanı final yapıyor

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi için final kararı alındı.
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Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden final haberi geldi.
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı finalini 71. bölüm olarak belirledi.
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Her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizi 24 Mayıs yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.
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TV8’in dizisi 'Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya da, ilk olarak 'Masumlar Apartmanı'na konuk oyuncu olarak katılmış, Kırmızı Oda"nın final yapmasının ardından, yeni sezonda daimi kadroda yer almıştı.
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan 'Madalyonun İçi' romanının 'Çöp Apartman' bölümünden ekrana uyarlanmıştı.