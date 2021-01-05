Masumlar Apartmanı, bu akşam yayınlanmayacak
Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.
05 Ocak 2021 12:32
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Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.
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Birçok dizi yılbaşı sebebiyle ekrana gelecek olan bölümlerini bir hafta erteledi.
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Yılbaşı nedeniyle bir hafta ara veren dizilere Masumlar Apartmanı da eklendi.
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TRT, bu hafta Masumlar Apartmanı'nı yılbaşı tatili nedeniyle yayınlamama kararı aldı.
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Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü ise 12 Ocak Salı akşamı ekranda olacak.
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Masumlar Apartmanı'yla birlikte salı akşamlarının en fazla izlenen yapımları arasında yer alan ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi de 5 Ocak Salı akşamı yayınlanmayacak.
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