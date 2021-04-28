Masumiyet setinde kaza; Hülya Avşar, tokat sahnesinde rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı
Hülya Avşar, 'Hale Ilgaz' karakterine hayat verdiği "Masumiyet" dizisinde senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesinin çıkmasına neden oldu. Avşar, meslektaşını hastaneye götürdü.
28 Nisan 2021 15:59
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Hülya Avşar, 'Hale Ilgaz' karakterine hayat verdiği "Masumiyet" dizisinde senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesinin çıkmasına neden oldu. Avşar, meslektaşını hastaneye götürdü.
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Milliyet'in haberine göre, Masumiyet dizisi çekimleri sırasında Hülya Avşar'ın rol gereği tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiği çıktı.
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Rol arkadaşından özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, hastaneye götürdü.
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Hastanede tedavisi yapılan Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek. Olaydan sonra 'Masumiyet' seti mecburen durmak zorunda kaldı.