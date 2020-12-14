Masterchef'te sürpriz veda

Masterchef'e bu akşam veda eden isim belli oldu. Serhat ve Sefa'nın son ikiye kaldığı eleme yarışında elenen ismi Mehmet Şef açıkladı.
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MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Son dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım; Balkan mutfağı yemeklerini yapmak için karşı karşıya geldi. Bu turda yarışmacılar Şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan, kaymaçina hazırladı.
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Şeflerin yarışmacılara yapılması için verdiği sürenin ardından yemeklerin tadına bakıldı. Dokunulmazlık oyununun sonunda yapılan yemeklerin tadına bakan şefler kazanan takımın kırmızı takım olduğunu duyurdu. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef'te ilk 5'e giren isimlerden oldu.
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Üç oyunu da kaybeden mavi takım oyuncuları yani Serhat, Sefa ve Barbaros eleme turunda karşı karşıya geldi. Danilo Şef'in imza tabağı olan Tournedos Rossini hazırlamak için mücadele veren üçlüden final bölümünde potadan kurtulan ilk isim Barbaros oldu.
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Serhat'la birlikte son ikiye kalan Sefa ise Masterchef'in altıncısı olarak yarışmaya veda eden isim oldu.
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Asla işi bırakmayacağını söyleyen Sefa, " 500 küsür yemek yaptık şef. Bunu dünyanın herhangi bir yerinde okulunda göremem. Gelmeden önce ‘ne kazanacağımı bilmem ama karakterimi asla kaybetmem’ demiştim. Gerçekten çok duygusal bir yerdeyim ama ağlamak istemiyorum. Ağlanacak bir noktada değilim. Sizin gibi değerli şefleri kazandım. Gerçekten ben kendi nazarımda erken final yaptığımı düşünüyorum" dedi.