Masterchef'te elenen isim belli oldu

Tv8'in sevilen yarışması MasterChef 2021 3 Ekim pazar akşamı 82'nci bölümüyle ekranlara geldi. Eleme heyecanın yaşandığı gecede MasterChef'e veda eden isim belli oldu.
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MasterChef 82'nci bölümde; elemeye kalan Milhan, Araz, Safanur, Ateş, Mustafa ve Şükrü eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, ilk eleme etabında fındık kullanarak en yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı.
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Yaratıcılık turunun sonunda en iyi yemekleri yapan Safanur, Araz ve Milhan bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantileyen isimler oldu.
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Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Şükrü ve Ateş, Somer Şef'in özel tarifi olan limonlu mereng pay tatlısını en iyi şekilde yapmaya çalıştı.
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Şeflerin yaptığı tadımın ardından Mustafa, Şükrü ve Ateş arasında en az başarılı tabağı yapan Şükrü, yarışmaya veda etti.
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Ünlü şeflerle konuşurken duygusal anlar yaşayan Şükrü, "Hikayenin yarım kalmasını istemiyordum. Çok ciddi mental sorunlar yaşıyordum. Bir sene önce yoğun bir depresyon yaşadım ama beni çok derinden etkileyen bir olaydı. Şu an sevdiklerimden uzak kalamıyorum. Bu bana ızdırap veriyor. Bu beni son zamanlarda biraz agresifleştirdi. Bugün buraya gelirken de elenmeyi hiç düşünmemiştim. Annem burada olmamı çok istemişti. Sürekli güçlü durmaya çalışıyorum ama içeride bazı sorunlar yaşanıyor. Ben buradan tüm mental sorunlar yaşayan insanlara yalnız olmadıklarını söylemek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kurabiyecisi olmak için çabalayacağım. Annem üzülmesin" dedi.