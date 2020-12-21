Masterchef'te elenen isim belli oldu
TV'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Eray, Özgül ve Serhat'ın yer aldığı eleme potasında yarışmaya veda eden isim belli oldu.
21 Aralık 2020 07:27
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Yarışmada ilk safhadan şalgam ana ürünüyle yapılan yaratıcılık yemeği Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin yönetiminde Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül'ün zorlu mücadelesine sahne oldu.
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Şalgam ana malzemesiyle 4 yarışmacının yaptığı ürünleri tadan jüri şefler ilk bölümün en başarısız tabağını Eray'ın yaptığını açıkladı.
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Eray'ın ardından Serhat ve Özgül isimleri açıklandı.
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Yarışmada son eleme oyunu oynandı. Somer Şef'in hazırladığı ürüne Eray, Serhat ve Özgül arasından en yakın yemeği yapan ilk isim tadımlar sonrasında Serhat seçildi ve 3. beyaz önlüğü giyen isim oldu.
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Son 2'ye kalan Eray ve Özgül arasında ise 4. beyaz önlüğü giyen isim Özgül oldu.
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Böylece Erey MasteChef'ten elenerek yarışmaya veda eden son isim oldu.
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