Masterchef şampiyonu belli oldu; birincinin ödülü açıklandı
15 Ocak 2022 07:35
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Masterchef şampiyonu belli oldu; birincinin ödülü açıklandı
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MasterChef şampiyonu açıklandı. Bir sezon boyunca kıyasıya rekabet eden Hasan ve Eren şampiyonluk kupasını kazanmak için son kez canlı yayında yarıştılar. MasterChef'in finalinde yarışmacılar imza yemeklerini bitirdiler. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna'nın son puanları vermesinden sonra MasterChef birincisi belli oldu.
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Yarışmacılar finalde imza tabaklarıyla yarıştılar. Toplamda 134 puan alan Eren, MasterChef'in şampiyonu oldu. 127 puan alan Hasan ise MasterChef'i ikinci olarak tamamladı.
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Masterchef 2021'in birincisi Eren yaptığı açıklamada, "Verdiğim sözü tuttum şef. Yine çok uzun bir yol oldu ama Hasan da ben de şampiyonuz şu an. Bence iki tane şampiyon var. Biri Hasan ikincisi benim." ifadelerini kullandı.
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Eren ve Hasan kupayı birlikte kaldırdı. Hasan yaptığı açıklamada, "Başımız dik alnımız açık, 6 ay boyunca burada yarıştık. Bizi en yakın siz biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Masterchef 2021 şampiyonu Eren binlerce beğeni aldı. Kupayla birlikte poz veren Eren, "Lezzet, lezzet, lezzet" yazdı.
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En merak edilen konulardan biri ise şampiyonun kazanacağı ödüldü. Somer Şef şampiyonun ödülünü açıkladı. Somer Şef, "Bu akşamın kazananı yepyeni mükemmel bir otomobilin sahibi olacak" dedi.