Masterchef'e hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında, hafta boyu gerçekleştirilen üç takım oyunu ardından pazar akşamı yarışmaya veda eden isim belli oldu.
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Altı yarışmacı arasından üç isim, son anda elemeden kurtuldu. Sona kalan üç yarışmacı, Danilo Şef'in imza tabağında başarılı olmak için tezgâh başına geçti.
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Sona kalan üç isim Safanur, Araz ve Pelin oldu. Safanur bu potadan birinci çıktı ve elemeden kurtuldu. Araz ve Pelin arasında ise giden isim Pelin oldu. Masterchef'te her gün savaştığını belirten Pelin şu açıklamalarda bulundu:
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"Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım. Burada birçok arkadaşımdan daha da zorlandım. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Buradan çıktıktan sonra bir kursa gidip eğitim alacağım. Gideceğimi hissetmiştim” dedi.
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Somer Şef ise "Bu bizi çok sevindirir. Senin sakin gücün var, kesinlikle bu mesleğin içinde olmalısın" açıklamasında bulundu.