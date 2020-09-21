MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımdan eleme potasına giden yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. 4 kırmızı iki mavi takım yarışmacısının potada olduğu gecede MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Selin oldu.
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Eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan isimler, potadan kurtulmak için mücadele verdi.
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MasterChef'in eleme turunda eleme potasında olan Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker beş çeşit peynirden (Ezine beyaz, örgü, rokfor, gravyer, emmental) yaratıcı yemek yapmaya çalıştı.
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45 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemekleri değerlendirdi. MasterChef 2020 jürisinin ortak kararına göre en iyi tabağı yapan isim Serhat oldu. Serhat böylece potadan ilk çıkan isin oldu. Şefler sırasıyla Sefa ve Özgül'ün de tabağını başarılı bularak, yarışmacıları eleme potasından kurtardı.
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Diğer turda ise Tanya, Selin ve Berker, Somer şef imzalı ahtapotlu niçoise salatası yapmak için tezgah başına geçti.
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Bu turun sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve potadan ilk çıkan isim Berker oldu.
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Tanya ve Selin'in son ikiye kaldığı gecede MasterChef'e veda eden isim Selin oldu. Geçen hafta MasterChef'e yedeklerden katılan Selin'in ekran macerası kısa sürdü. Elendiğini duyan Selin stüdyoda gözyaşlarına hakim olamadı.
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MasterChef Türkiye'nin yeni fragmanı dün akşam yayınlandı. Final eleme turunda elenen Walison Fonseca bu kez MasterChef ana kadrosuna katılma hakkı kazandı.