MasterChef Türkiye’de düelloyu kazanan belli oldu; işte yeni takımlar
17 Kasım 2020 08:12
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MasterChef Türkiye’de düelloyu kazanan belli oldu; işte yeni takımlar
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MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde yarışmacılar kaptanlık için mutfağa girdi. Mavi takıma kaptan olan Barbaros karşı takımın kaptanlığına Serhat'ı getirdi. Kaptanlık yarışı ardından MasterChef yarışmacıları düello oyunuyla karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef'te dün kim kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kaptanlık için karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi. Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.
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İlk turda Emir, Sefa, Uğur ve Barbaros finale kalan isimlerden oldu. 4 yarışmacının yemeklerinin tadına bakan şefler kaptanlığı kazanan ismin Barbaros olduğunu açıkladı. Mavi takım kaptanı olan Barbaros kırmızı takımın kaptanlığına Serhat'ı getirdi.
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MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Serhat ve Barbaros kırmızı ve mavi takıma güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
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Mavi takım kaptanı olan Barbaros, Özgül, Emir, Sefa, Ebru'yu takımına seçti. Kırmızı takım kaptanı olan Serhat, Ayyüce, Eray, Uğur'u takımına aldı.