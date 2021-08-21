MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılan son isim belli oldu
21 Ağustos 2021 11:47
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MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılan son isim belli oldu
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MasterChef Türkiye'de ana kadro için son şansını iyi kullanan bir kişi daha 16 kişilik kadroya adını yazdırmayı başardı. Peki, son final turunda MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kimler kaldı?
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MasterChef'te 14 kişi adını ana kadroya yazdırdı. Bu akşam da Rabia, Pelin, Melis, Suzan, Şükrü, Emre, Nergiz, Mustafa, Yiğit, Atakan ve Nejdet adını ana kadroya yazdırmak için mücadele verdi. Yarışmacılar son sansı iyi kullanmak istedi. "MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kimler kaldı?" sorularına cevap aranıyor.
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MasterChef'in 3. grubunda Tahsin, Eren, Mert ve Safanur ana kadroya kaldı. Bugün 5. yarışmacı belli olacak. Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi. Yaratıcılık oyununda en iyi yemeği Emre yaptı ve 15. yarışmacı seçildi.