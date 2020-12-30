Final heyecanına devam eden MasterChef Türkiye'nin 29 Aralık tarihli 132. bölümünde Emir ve Serhat düellosu nefes kesti. Üçlü turlarda şeflerin geçer notunu almaya çalışan iki yarışmacıdan biri en yüksek puanı alarak Barbaros'un yanına çıktı. İkinci finalist olan yarışmacının kaderini son oyunda aldığı puanlar belirlerken, MasterChef'ten elenen isim üzüntüsünü gizleyemedi ve yaptığı duygusal konuşmayla ekranlara damga vurdu.
37
MasterChef'ten elenen isim salı akşamı ekranlara gelen son bölümde, Serhat ve Emir düellosunun ardından kesinleşti. Üçlü turun ardından Danilo, Somer ve Mehmet Şef'ten en yüksek puanı alan Serhat ikinci finalist olurken, üç oyunda 20, 25 ,18 puanla toplam 63 puan toplayarak elenen Emir, hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.
47
Böylece son turda galibiyeti kaptıran Emir, sezonu üçüncü olarak tamamladı ve yarışmaya veda etti. Pazar günü Serhat ve Barbaros finali sonrasında ise MasterChef 2020 şampiyonunu belirlenecek.
57
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar “tereyağlı” konseptine uygun yemekler hazırladı. Emir ve Serhat ilk oyunda başlangıç yemeğini yapmaya çalıştı. Bir saat sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve Serhat 24 puan alarak ilk oyunu kazandı. Emir'in toplam puanı ise 20 oldu.
67
MasterChef'te son finalist de belli oldu
77
Üçüncü ve son oyunda ise bu kez tatlı yemeği için yarışmacılar tezgah başına geçti. Bu yemek için de özel tariflerini hazırlayan yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına şefler baktı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından Serhat toplam 67 puana yükseldi. Emir ise 63 puanda kaldı. MasterChef'ten elenen Emir böylece üçüncülüğe adını yazdırdı.