MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?
16 Aralık 2020 10:10
17
MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?
27
MasterChef Türkiye 2020'nin 15 Aralık Salı ekrana gelen son bölümünde ödül ve eleme oyunları heyecanı yaşandı. Haftanın 2. eleme adayını belirleyecek olan oyunda yarışmacılar Danilo Şef'in imza yemeğini en iyi şekilde yapmak için yarıştı.
37
MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Ödül oyununda ise yarışmacılar Bolu mutfağına özgü yemekleri yaparak yarıştı.
47
MasterChef’te yarışmacılar Bolu’da mücadele etti. Serhat, Barbaros, Emir, Eray ve ÖzgüL 25 bin TL değerindeki para ödülü için misafirlere yemek hazırladı.
57
Eray, Barbaros, Serhat, Özgül ve Emir'in hazırladıkları menüyü özel misafirler tattı ve şefler oylamaları açıkladı. Bolu'da oynanan ödül oyununu kazanan yarışmacı olan Eray oldu. Eray böylece MasterChef'te 25 bin TL'yi alan isim oldu.
67
Yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı olan aranjman yemeğini yapmaları istendi. Takım oyununun oynanmadığı gecede yarışmacılar Danilo Şef'in tekniğine göre yemeklerini hazırladı.
77
MasterChef'te potaya giren Eray'ın ardından ikinci eleme aday Barbaros oldu. Gecenin birincisi ise Serhat seçildi.