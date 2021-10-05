MasterChef'te Mehmet Şef'ten yarışmacı Rabia'ya: Sözleşmeyi feshediyoruz
05 Ekim 2021 10:00
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MasterChef'te Mehmet Şef'ten yarışmacı Rabia'ya: Sözleşmeyi feshediyoruz | MasterChef 2021’de Son kişinin ana kadroya girmesiyle yedek yarışmacı döneminin bittiği yarımaya dahil olan son kişi Rabia oldu.
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Mehmet Yalçınkaya, daha önce restoranında iş teklif ettiği Rabia'ya “Sözleşmeyi feshediyoruz” esprisini yaptı.
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Şükrü'nün yerine ana kadroya giren Rabia, dün ilk kez kaptanlık oyununda mücadele etti.
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Mehmet Yalçınkaya, ana kadronun belirlendiği elemeler sırasında Rabia'ya restoranın iş teklif etmişti. Yalçınkaya "Çok erken bunu söylemem ve ben bunu fazla yapmam. Ama MasterChef Türkiye ana kadroya giremezsen sana iş teklif ediyorum. Benimle restoranda çalışabilirsin" sözünü vermişti.
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Yalçınkaya, "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz. 'MasterChef ana kadrosuna giremezsen seninle çalışacağım' demiştim. Tabi ki birlikte çalışmaktan büyük keyif alırdım ama ana kadroya girdin ve bendeki yükümlülük kalktı. Artık sendeki yükümlülük başladı. Ana kadroya girdiğine göre amacın şampiyon olmak olmalı."dedi
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Rabia ise "Ana kadroya son girdim hedefim de buradan son çıkmak. Çok sevdiğim insanların yanına geldim, bunun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.