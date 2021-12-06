MasterChef'te elenen isim belli oldu | MasterChef Türkiye 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışma programına veda eden isim belli oldu.
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MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tahsin'i eleme potasına gönderdi ve ilk eleme adayı Tahsin oldu.
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MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur eleme gecesinde karşı karşıya geldi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar şefler tarafından verilen ürünle yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu turda 6 isim arasından en lezzetli ve yaratıcı tabakları hazırlayan 3 kişi Hasan, Burcu ve Araz oldu. Böylelikle bu 3 isim ilk etap sonunda bu hafta elenmekten kurtuldu.
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Somer Sivrioğlu'nun özel tarifi olan ördek pastillayı en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar mücadelede zorlu dakikalar yaşadı. Sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere tattırdı.
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Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Safanur Bol oldu.