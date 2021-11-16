MasterChef’te elenen iki yarışmacı geri döndü

Elenen Azize Polat ve Görkem Demiral MasterChef Türkiye'ye geri döndü
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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. MasterChef'te bu sezon elenen iki yarışmacı ana kadroya geri döndü.
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Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüride yer aldığı MasterChef'in 15 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 114. bölümde ekran başındakileri şaşırtan bir gelişme yaşandı.
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Şef Somer Sivrioğlu elenen ilk yarışmacının kadroya geri döneceğini açıkladı. Şef Sivrioğlu, "Bugün kaptanlık yarışmasından sonra, bugüne kadar elenmiş olan arkadaşlarınızdan yarışmalarla belirleyeceğimiz bir arkadaşımız mavi takıma, bir arkadaşımız ise kırmızı takıma yeniden dahil oluyor" dedi.
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MasterChef’ten elenen yarışmacılar, kendilerine verilen şansı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştı. Ana kadroya girecek isimler iki turda belirlendi. İlk turda şıhıl mahşi yemeği yapıldı. Bu turda en lezzetli tabağı çıkaran Azize oldu ve elendikten bir gün sonra yarışmaya yeniden dahil oldu. Ana kadroya giren Azize Polat, mavi takıma girdi.
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Ana kadro oyunu ikinci turunda istenen yemek narenciyeli ördek göğsü oldu. Süre bitiminde yemeği hazırlayamayan Fatma, değerlendirilmeye alınmadı. Şeflerin tadımı sonrasında Görkem ve Hamza'yı öne çağırdı. Daha başarılı tabak çıkaran Görkem Demiral, ana kadroya giren ikinci isim oldu ve kırmızı takıma girdi.