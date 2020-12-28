MasterChef'te bu hafta kim elendi; son üçe hangi isimler kaldı?
28 Aralık 2020 07:59
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MasterChef'te bu hafta kim elendi; son üçe hangi isimler kaldı?
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MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Her hafta belirli günlerde ekrana gelen yarışmada dün akşam Emir ve Özgül arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Özgül ve Emir gecenin ilk yemeğinde Alinazik Kebabı yaptı. Şefler yaptıkları tadımın ardından yarışmacılara verdikleri puanları açıkladı.
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MasterChef Türkiye'de Özgül ve Emir 3. finalist olmak için kıyasıya bir yarış içine girdi. Kaybeden ismin eleneceği yarışmada 2. yemeğin ana ürünü pırasa olmuştu. Şefler yaptıkları tadımın ardından 2. oyununun puanlamasını açıkladı.
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Üçüncü oyunun ardından ise MasterChef'te elenen isim Özgül oldu. Emir ise ilk üç arasına girebildi ve Barbaros ile Serhat'ın yanına gitti.
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Yarışmacıların kendi yemekleri ile yarıştığı son turda puanlamaların ardından 57 puan alan Özgül yarışmadan elendi. 64 puan alan Emir ise son 3'e kaldı. Serhat ve Barbaros, daha önceden finale kalan isimler arasındaydı.
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Yarışmaya dördüncü olarak veda eden Özgül gözyaşlarına boğuldu. Özgül'ün yanlış et tercih etmesi elenmesindeki en büyük etken oldu.