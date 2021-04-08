MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf tartışması
08 Nisan 2021 15:51
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TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin şampiyonlarından Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında paylaşılan bir fotoğraf tartışmaya neden oldu.
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2019 şampiyonu Cemre, Survivor birleşme partisine katıldığı MasterChef yarışmacılarıyla pozunu paylaşırken Serhat'ı fotoğraftan sildi.
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Ardından Serhat ise fotoğrafın tam halini yayınlayarak, "Hazmedemeyenleri boşverin, şu aile 1 den büyüktür" yazdı.
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Serhat Doğramacı'ya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yanıt veren Cemre Uyanık ise, "Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır. Gerçek insanlar sadece umursamazlar... Umursamaz kaç kişiyiz ki?" notunu düştü.
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MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf tartışması