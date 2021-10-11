MasterChef 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu | MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara, ilk oyunda ispir fasulyesiyle en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı.
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Eleme gecesinde yarışan yarışmacılar arasında yer almayan ve oyunu balkondan izleyen Safanur, Pelin ile konuştu. Pelin'e tavsiyede bulunan Safanur, "Poke top olmuyor mu?" diyerek tarif için ipucu verdi. Pelin ise balkondan kendisine seslenen Safanur'a "Olmuyor, püre yapıyorum" cevabını verdi.
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Mehmet Şef, Safanur'a "Seni gönderiyorum. Size 'Karışmayın' dedik. Ama oradan tarif gönderiyorsun. Seni kulise alabilir miyim?” dedi. Mehmet Şef'in eleme gecesinde arkadaşına tarif verdiği için stüdyodan çıkardığı Safanur ise özür dileyerek gitti.
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Süre sonunda tabağını ocakta bırakan Azize'nin yemeği değerlendirilmeye alınmadı. Böylece Azize doğrudan elemeye kaldı. Bu turda en iyi yemeği yapan Tahsin, Pelin ve Burcu bir hafta daha MasterChef'te bir hafta daha kalmayı başardı.
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MasterChef'te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.