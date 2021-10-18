MasterChef 2021'de elenen isim belli oldu

tv8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de elenen isim belli oldu.
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MasterChef 2021'in 17 Ekim akşamı ekranlara gelen 92'nci bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potada olan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan karşı karşıya geldiler.
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Şef ve Danilo Zanna; ilk turda yarışmacılardan ana ürünün sumak olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Verilen süre sonunda ise yarışmacılardan Eren, Burcu, Ateş ve Pelin; yarışmada bir hafta daha kalmayı garantiledi. İkinci tura kalan Milhan, Rabia ve Mert ise, Danilo Şef'in tarifiyle kuzu incik yaparak yarıştı.
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MasterChef'te hayallerine veda eden isim Milhan Erdem oldu. Mehmet Yalçınkaya, genç yarışmacı için yaptığı açıklamada; "Uzun zamandır buradasın. Gerçekten bu işi sevdiğin çok belli. Aklımızda efendiliğinle kalacaksın. Arkadaşlarına büyük motive oldun, başarılı olmalarını sağladın. Her zaman arkandayız." dedi.
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Danilo Şef'in 'Gerçekten çok üzülüyorum' demesinden sonra Milhan gözyaşlarını tutamadı. Somer Sivrioğlu da Milhan'a 'Kapılarımız sonuna kadar açık" dedi.