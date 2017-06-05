Maskeli hırsızlar 3 akaryakıt istasyonunu soydu!

Manisa'nın Soma İlçesi ile Balıkesir arasındaki yol güzergahında bulunan 3 akaryakıt istasyonunun market bölümünden çok sayıda sigara çalan kar maskeli 4 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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Polis ve jandarma ekipleri, plakasız araçla gezen maskeli hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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Soma- Balıkesir karayolu güzergahı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonlarına geçen 2 Haziran gecesi saat 03.00 ile 04.30 saatleri arasında plakasız otomobille gelen maskeli 4 kişi, market bölümündeki görevlilerin uyumasını fırsat bilerek raflardaki çok sayıdaki sigarayı çaldı.
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1.5 saat içinde 3 akaryakıt istasyonunun market reyonundan çeşitli markalarda toplam 30 bin liralık sigarayı çaldıkları belirlenen kar maskeli hırsızların, güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.
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Akaryakıt istasyonu görevlilerinin polis ve jandarmaya şikayetçi olduğu şüphelilerin aynı yol güzergahı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun market reyonuna ise kilitli olan kapısını açamadıkları için giremedikleri yine güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Kamera görüntülerinden rahat tavırlarıyla dikkat çeken maskeli hırsızların yakalanması için polis ve jandadrma ekipleri çalışma başlattı.