Maske kuralını protesto etmek isteyen göstericiler sokağa çıktı
Londra’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında alınan yeni tedbirler kapsamında mağazalarda maske takılmasının zorunlu olmasını protesto eden eden kişiler eylem yaptı.
20 Temmuz 2020 10:44
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Londra’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında alınan yeni tedbirler kapsamında mağazalarda maske takılmasının zorunlu olmasını protesto eden eden kişiler eylem yaptı.
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Britanya’da mağazalarda maske takılmak Covid-19 tedbirleri kapsamında zorunlu oluyor.
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Maske zorunluluğunun insan haklarına aykırı olduğunu savunan göstericiler, Koronavirüs aşısına da karşı sloganlar attı.
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Maske kuralına uymayanlara 100 sterlin para cezası kesilecek.
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Bu ceza, iki hafta içerisinde ödenmesi halinde 50 sterlin olarak uygulanacak.
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Maske yasağını protesto etmek isteyen göstericiler sokağa çıktı
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