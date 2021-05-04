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Marvel, yeni filmlerinin vizyon tarihlerini duyurdu

04 Mayıs 2021 09:37

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Marvel, oluşturduğu sinematik evrenin bir sonraki aşamasında karşımıza çıkacak 4. aşama filmlerinin vizyon tarihlerini paylaştı. Marvel, Mayıs 2023'e kadarki planlarını tamamlamış durumda.

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Black Widow - 9 Temmuz 2021

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Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 3 Eylül 2021

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Eternals - 5 Kasım 2021

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Spider-Man: No Way Home - 17 Aralık 2021

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Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 Mart 2022

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Thor: Love and Thunder - 6 Mayıs 2022

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Black Panther: Wakanda Forever - 8 Temmuz 2022

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The Marvels - 11 Kasım 2022

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Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 17 Şubat 2023

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Guardians of the Galaxy 3 - 5 Mayıs 2023

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Fantastic Four - Vizyon tarihi açıklanmadı

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