Marvel'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan karakter görselleri paylaşıldı
12 Mayıs 2021 11:48
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Marvel Sinematik Evreni'nin yeni bir dönemini başlatacak olan Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı.
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Marvel Sinematik Evreni Avengers Endgame ile bir dönemi noktaladı. Yeni dönemde ise birçok yeni karakter ortaya çıkacak.
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Yeni dönemin ilk filmi de evrenin önemli karakterlerinden Black Widow filmi. Karaktere veda niteliğinde olan bu filmden yeni görseller paylaşıldı.
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Paylaşılan görseller daha çok karakterlerin tanıtımı için hazırlanmış. Her karakter için ayrı ayrı posterler paylaşıldı.
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Black Widow, 9 Temmuz 2021'de hem sinemalarda hem de Disney Plus üzerinden ekstra bir ücretle yayınlanacak.
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Türkiye'de Disney Plus olmadığı için yalnızca sinemalarda yayınlanacak. Sinemaların açılış tarihinde eğer bir kez daha ertelenme yaşanmazsa sinemalar da Mayıs ayında açılacak.
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Filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt bulunuyor.
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