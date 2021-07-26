Marvel'ın Black Widow filminde 15 Temmuz darbe girişimi ait görüntüler kullanıldı
26 Temmuz 2021 10:15
16
9 Temmuz 2021’de Türkiye’de vizyona giren Black Widow filmi, Marvel hayranlarının yıllardır bekledikleri bir filmdi.
26
Sovyetler Birliği’nin Red Room projesiyle yetiştirdiği, tamamen kadınlardan oluşan Black Widow lakaplı ve görevlendirildikleri yerlerde toplumsal olayları tetikleyen ajanların hikayesini anlatan filmin jeneriğinde, gerçek toplumsal olaylara ait görüntüler kullanıldı.
36
Jenerikte yer verilen toplumsal olaylar ait görüntüler arasında arasında 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntülerin de bulunduğu görüldü.
46
Webtekno'nun haberine göre, jenerik boyunca kurgusal karakterleryle birlikte ABD ve Rusya Başkanları ve devlet görevlilerinin yer aldığı montajlar kullanılmış durumda. Bunun dışında dünya gündeminde yer almış toplumsal olaylardan kısa kesitler de görülebiliyor.
56
15 Temmuz darbe girişimini gecesine ait iki görüntüye yer verilen jenerikte görüntülerden ilki 092635 plakalı tankın araçları ezdiği anlara ait. Görüntü jenerikte bulunıklaştırılmış bir şekilde verilmiş olsa da tankı ve araçları ayırt etmek mümkün.
66
Jenerikteki ikinci 15 Temmuz görüntüsünde ise darbe anında sokakta olan vatandaşların yüksekten çekilen bir görüntüsüne yer verilmiş.