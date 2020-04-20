Mart ayının en çok konuşulan isimleri belli oldu
Mart ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. İşte Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre geçtiğimiz ayın en çok konuşalan isimleri...
20 Nisan 2020 16:24
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Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı magazin raporunun detayları belli oldu.
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Acun Ilıcalı ay boyunca 4 bin 276 haberde yer alarak mart ayında da zirvedeki yerini korudu.
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Düzenlediği yardım kampanyaları ile bilinen ünlü şarkıcı Haluk Levent, ay boyunca medyada 3 bin 481 haberde yer alarak mart ayının en popüler isimlerinden olmayı başardı.
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2020 yılının sürpriz aşıkları olarak nitelendirilen Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya’da mart ayının popüler isimlerinden oldu.
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Artık aşklarını kameralar karşısında yaşamaya başlayan ve birlikte görüntü vermekten çekinmeyen çift Koronavirüs'e karşı komedyenin Levent'teki evinde kendilerini karantinaya aldı.
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Avrupa turneleri ertelenen Cem Yılmaz, mart ayı boyunca toplam 3 bin 407 haberde yer aldı. Serenay Sarıkaya’dan ise ay boyunca 3 bin 106 haberde bahsedildi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın 2 bin 244 haberde yer alarak 5. sırada.
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Murat Boz ise 2 bin 101 haberde yer alarak 6. sırada yer aldı.
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Bu aralar oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı haberleriyle gündemde yer alan Hadise ise 2 bin 46 haberle 7. sırada.
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Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve İtalyan erkek arkadaşıyla karantinada olan Şeyma Subaşı da 2 bin 39 haberle en çok konuşulanlar arasında 8. sırada yer aldı.
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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının ardından sık sık hakkında haberler yapılan Defne Samyeli de listede 9. sırada yer aldı.
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Karantinada yaptığı online konserlerle adından söz ettiren şarkıcı Sıla da 1.807 haberle 10. sırada yer aldı
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Listenin geri kalanı ise şöyle
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