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Mart ayında gezebileceğiniz 25 sergi

İstanbul’da mart ayı boyunca görebileceğiniz sergiler....

02 Mart 2021 14:40

120

Anna Laudel - Bankalar Caddesi 10, Karaköy

220

Ahmet Çerkez/Yeryüzüne Yerleşmek - Art On - İstanbul Meşrutiyet Caddesi, Oteller Sokak Hanif Binası 1/A, TepebaşıArt On İstanbul Meşrutiyet Caddesi, Oteller Sokak Hanif Binası 1/A, Tepebaşı

320

[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı - Arter - Irmak Caddesi 13, Dolapdere

420

Tekerrür/Alev Ebüzziya Siesbye - Arter

520

Altan Gürman - Arter

620

David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) - Arter

720

KP Brehmer: Büyük Resim - Arter

820

Dinleyen Gözler İçin- Arter

920

Ön Söz - Cadde 160 Art Gallery

1020

Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer - İstanbul Modern

1120

Bir de buradan bak - Kalyon Kültür

1220

Seda Boy/Beyaz Körlük - Krank Art Gallery

1320

Işık Müziği - Macar Kültür Merkezi

1420

Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki - Meşher

1520

Leyla Emadi/Gel-Git - Mixer

1620

Kristal Berraklığı - Pera Müzesi

1720

Voronoi - Pera Müzesi

1820

İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde - SALT Beyoğlu

1920

Ardışık - SALT Beyoğlu

2020

Reunion - x-ist

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