Mart ayında gezebileceğiniz 25 sergi
İstanbul’da mart ayı boyunca görebileceğiniz sergiler....
02 Mart 2021 14:40
120
Anna Laudel - Bankalar Caddesi 10, Karaköy
220
Ahmet Çerkez/Yeryüzüne Yerleşmek - Art On - İstanbul Meşrutiyet Caddesi, Oteller Sokak Hanif Binası 1/A, TepebaşıArt On İstanbul Meşrutiyet Caddesi, Oteller Sokak Hanif Binası 1/A, Tepebaşı
320
[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı - Arter - Irmak Caddesi 13, Dolapdere
420
Tekerrür/Alev Ebüzziya Siesbye - Arter
620
David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) - Arter
720
KP Brehmer: Büyük Resim - Arter
820
Dinleyen Gözler İçin- Arter
920
Ön Söz - Cadde 160 Art Gallery
1020
Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer - İstanbul Modern
1120
Bir de buradan bak - Kalyon Kültür
1220
Seda Boy/Beyaz Körlük - Krank Art Gallery
1320
Işık Müziği - Macar Kültür Merkezi
1420
Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki - Meşher
1520
Leyla Emadi/Gel-Git - Mixer
1620
Kristal Berraklığı - Pera Müzesi
1720
Voronoi - Pera Müzesi
1820
İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde - SALT Beyoğlu
1920
Ardışık - SALT Beyoğlu
© Tüm hakları saklıdır.