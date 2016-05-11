Mars'ta oksijen bulundu

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta gözlem yapan uzay aracı SOFIA, 'Kızıl Gezegen'in atmosferinde atomik oksijen tespit ettiğini duyurdu.
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Yapılan araştırmada mezosferde bulunan atomlar, tahminlerin yarısı kadar çıktı. Söz konusu araştırmanın Mars'ın geçmişte yaşam olanakları sunan bir atmosfere sahip olup olmadığı yönündeki çalışmalara destek sağlaması bekleniyor.
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NASA geçtiğimiz yıl Mars'ta sıcak aylarda tuzlu su aktığına dair güçlü kanıt elde ettiğini açıklamıştı.
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Bu araştırma 40 yılı aşkın bir süredir gezegenin atmosferi ile ilgili yapılan ilk araştırma.
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Mars’ın atmosferine dair son araştırmalar 1970’li yıllarda yapılmıştı.