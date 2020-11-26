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2020 Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

26 Kasım 2020 16:10

140

Dramatik Kedi - Iain Mcconnell

240

Nöbetçi Köpek - Elke Vogelsang

340

Dedikoducu Kızlar - Magdalena Strakova

440

Dans Eden Kedi - Iain Mcconnell

540

Bak Anne Su Üzerinde Yürüyebiliyorum - John Carelli

640

Suçlu Kedi - Iain Mcconnell

740

Saint Pauls Şapkası - Alex Class

840

Abur Cuburların Yarısını Bitirdiğinizi Anladığınız O An - Candice Sedighan

940

Neden Baş Aşağısın Anne? - Malgorzata Russell

1040

Gizli İnekler - Heather Ross

1140

Akşam Yemeği Gidiyor - Beth Noble

1240

Sincaapp!!! - Elke Vogelsang Squirrelll

1340

Drama Kraliçesi - Anne Lindner

1440

Ohhhhhhhhh - Dimpy Bhalotia

1540

Dans Eden Kedi - Iain Mcconnell

1640

(Şok Mastiff - Annett Mirsberger

1740

Komik At - Peter Von Shnen

1840

Sıkı Tutun! Geç Kalıyoruz - Karen Hoglund

1940

Mutlu Akira - Jasmin Haecker

2040

Gülümse - Mehmet Aslan

2140

İzole Köpek - Ilana Rose

2240

Kırmızı Terlikler? Onlar Hakkında Hiçbir Şey Bilmiyorum - Teun Veldman

2340

Komik Amorgos Eşek - Boris Purmann

2440

Kutsanmış - Mateus De Oliveira

2540

Arkadaşlar Arkadaşlarının Tek Başına Saçma Şeyler Yapmasına İzin Vermez - Kerstin Ordelt

2640

Süper Mutlu Köpek - Dean Pollard

2740

Rahatsız Etmeyin - Tilman Wagner

2840

Çılgın At - Daniel Szumilas

2940

Matilda İneklerden Kaçıyor - Emma Newton

3040

Keçi Dinlenme Zamanı - Robert Prat

3140

Kaniş Kaosu - Darren Hall

3240

Yaşayan Kupa - Antonio Peregrino

3340

Sıçrama - Alice Van Kempen

3440

Buradayım İnsan! - Elke Vogelsang

3540

Buddy'nin Yeni Dişleri - Lianne Richards

3640

Sabah Modu - Hannah Seeger

3740

Atlayan Saçlar - Hetwie Van Der Putten

3840

Günaydın Fox Mulder! - Ayden Brooks

3940

Mr Universe - Carol Delaney

4040

Hey, Lütfen Buraya Biraz Yiyecek Bırakın! - Annett Mirsberger

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