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Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile uzaydan görüntülenen Marmaris ve Manavgat’taki yangının fotoğraflarını paylaştı.

01 Ağustos 2021 11:14

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Antalya'nın Manavgat ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

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Milli Savunma Bakanlığı da keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile yangını uzaydan görüntüledi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" denildi.

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Paylaşımda, yangının uzaydan çekilen fotoğrafları da yer aldı.

MarmarisManavgatorman yangınıGöktürk-1Milli Savunma Bakanlığı
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