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Bir Bakışta Bugün
Marmara ve Avşa adalarını sel ve heyelan vurdu
24 Ekim 2012 12:46
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ETİKETLER
marmara
avşa
ada
sel
heyelan
yağmur
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