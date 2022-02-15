Marmara Gölü kurudu; bakanlık balıkçılara 391 bin TL borç çıkardı
15 Şubat 2022 09:28
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Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Marmara Gölü kurudu, balıkçılık faaliyeti sona erdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise kuruyan gölde olmayan balığın parasını balıkçılardan talep etti, 391 bin TL borç çıkardı.
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Küresel ısıtma ve yanlış su politikaları nedeniyle yaklaşık 65 bin kuşa ev sahipliği yapan Manisa’daki Marmara Gölü kurudu. 2011 yılından bu yana geçen 10 yıllık süreçte yeraltı ve yerüstü sularının aşırı kullanımı gölün yüzde 98’lik kısmını yok etti.
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Balıkçılık, göl çevresinde yaşayan halkın önemli geçim kaynağıyken suyun kurumasıyla balıkçılık faaliyeti sona erdi. Gölde faaliyet gösteren Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi, 2019 yılından bu yana göl kuruduğu için balıkçılık yapamıyor. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, kurutulan gölde balıkçılardan para talep etti.
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Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Keser, Bakanlığın, su kiralama sözleşmesi bulunduğu için işgaliye kirası, vergi, muhasebe gibi kalemlerden oluşan toplam 391 bin TL borç çıkardığını kaydetti: “Marmara Gölü’müz kurudu, doğa yok oluyor, balıklarımız tükendi. 2019 yılının Ağustos ayından beri balıkçılık yapamıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa İl Tarım Orman Müdürlüğü 2020 ve 2021 yıllarına ait gölün işgaliye parasını talep ediyor. Bizden olmayan gölün olmayan balığının parasını istiyor. Göl bir an önce eski haline kavuşmalı. Bunun için yetkililerden göle Gördes Barajı’ndan ve Ahmetli Deresi’nden su verilmesini ve borçlarımızın silinmesini talep ediyoruz. Geçinmek için köyümüzü terk etmek istemiyoruz.”
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Öte yandan Marmara Gölü’nün yüzey sularıyla beslenmesi için inşa edilen Kumçayı Derivasyon Kanalı, Adala Besleme Kanalı ve Marmara Gölü Besleme Kanalı’nın suları gölge ulaşmıyor. Gölün hızla yeniden oluşabilmesi için Gördes Barajı ve Ahmetli Deresi’nden göle su verilmesi gerektiğini söyleyen Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuba Kılıç Karcı şöyle konuştu: “Tüm Anadolu’da olduğu gibi Manisa’daki Marmara Gölü de yanlış su ve tarım politikalarıyla yok ediliyor. Devlet Su İşleri gölün su rejimine sürekli müdahale ediyor. Gölün tekrar eski haline gelmesi için ivedilikle hareket edilmesi gerekiyor. Eğer su salınmaz ve acil önlemler alınmazsa İç Ege’nin önemli sulak alanlarından biri olan Marmara Gölü’ndeki biyoçeşitlilik ve ekosistem telafisi olmayan şekilde yok olacak. Burada yaşayan insanlar göç etmek zorunda kalacak ve bir kültür daha yok olacak.”