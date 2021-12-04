Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının ardından marketler ürünlerine zam yapmaya başladı. Etiket değiştiren işçiler; bebek bezi, peynir, deterjan gibi temel ihtiyaçlara gelen zamları tek tek fotoğrafladı
04 Aralık 2021 11:32
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!
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Marketlerde zam fırtınası; etiketler tek tek değiştirildi!