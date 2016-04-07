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Marilyn Monroe'nun 20 yaşında çektirdiği fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı

07 Nisan 2016 19:42

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Marilyn Monroe20yaşNorma Jeane Dougherty1946André de Dienes
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